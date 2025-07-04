مقاتل من سرايا القدس في خان يونس

وكالات



أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين 2 منهم إصابتهما خطيرة في عملية نفذتها المقاومة في خان يونس.

وقالت الهيئة العبرية، إن مسلحا فلسطينيا استهدف دبابة في خان يونس ثم استهدف قوة الإنقاذ العسكري خلال عملية الإنقاذ.



ومن جانبها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن مقاتليها تمكنوا من تدمير دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافاة" بقذيفة "الياسين 105"، وذلك شرق مدينة غزة.



كما أوضحت الكتائب أنها استهدفت موقع قيادة وسيطرة تابعًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بثلاث قذائف هاون ثقيلة، في المنطقة الشرقية من حي التفاح بمدينة غزة، وذلك مساء أمس الخميس.

وتأتي هذه العمليات في سياق استمرار المقاومة في استهداف آليات الاحتلال ومواقعه العسكرية.



وفي وقت سابق، كانت إذاعة جيش الاحتلال أعلنت مقتل 30 ضابطا وجنديا قتلوا بالقطاع، بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة، منذ استئناف إسرائيل الحرب على غزة في 18 مارس الماضي.

وجاءت هذه العمليات ضمن رد فصائل المقاومة على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بدعم واشنطن منذ 7 أكتوبر 2023.





