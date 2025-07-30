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ترامب يعتزم فرض رسوم بنسبة 25% على الهند

03:25 ص الأربعاء 30 يوليه 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الهند.

قال ترامب للصحفيين: "إنهم الهنود سيدفعون 25%"، مضيفا أن المفاوضات حول الصفقة التجارية مع الهند لم تنجز بعد.

أضاف ترامب: "سنرى وكانت الهند صديقا جيدا لكنها كانت تفرض رسوما أعلى من أي دولة أخرى تقريبا، والآن أنا في السلطة ولا يمكنهم أن يفعلوا ذلك".

يذكر أن المفاوضات بين الولايات المتحدة والهند حول الصفقة التجارية لا تزال مستمرة، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت التقارير الإعلامية الهندية إلى أن المفاوضات تتعثر ولم تحقق أي تقدم في الفترة الأخيرة.

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