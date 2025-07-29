حماس تدعو لتكثيف الضغط الشعبي والدولي لوقف الإبادة بغزة

وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وشعوب العالم لتكثيف التحرك والضغط الفاعل لوقف الإبادة والتجويع بغزة.

وقالت حماس، إن مواصلة قصف المنازل وخيام النازحين وارتكاب المجازر بغزة يكشف حجم الإجرام المنظم الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الحركة، أن التصعيد الوحشي في غزة يأتي مع ما يسميه الاحتلال "هدنة إنسانية" في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت 113 شهيدًا و637 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى استشهاد 22 شخصًا و199 مصابًا من طالبي المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 60 ألفا و34 شهيدا و145 ألفا و870 مصابا منذ أكتوبر 2023.