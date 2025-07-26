مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يعتقد أن الوضع في غزة كارثي

وكالات

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن الوضع في قطاع غزة كارثي ويجب أن ينتهي.

وقال المسؤول، إن ترامب شاهد صورًا تتعلق بالوضع الإنساني في غزة وهو غير راضٍ عنها، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي وجّه مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لإيجاد حل لبرنامج المساعدات بغزة بعد مشاهدة صور من هناك.

ووفقًا للمسؤول، فإن الحل الذي طلبه الرئيس الأمريكي ترامب من ويتكوف بشأن المساعدات يتعلق بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا.

وفي السياق ذاته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منزعج من استشهاد فلسطينيين ويريد إنهاء الحرب في غزة.

بينما قال مسؤولون إسرائيليون للقناة الـ12 العبرية، إن ترامب لم يمارس أي ضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأشهر الأخيرة لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون: "في بعض الأحيان ترامب شجع نتنياهو على تصعيد العمليات ضد حركة حماس".