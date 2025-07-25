إصابة نحو 14 شخصا في قصف روسي استهدف منشأة طبية في خاركيف

كييف- (د ب أ)

أعلن حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، اليوم الجمعة، إصابة 14 شخصا على الأقل في قصف روسي استهدف منشأة طبية في مدينة خاركيف، الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقال سينيهوبوف أن فرق الإنقاذ انتشلت أربعة ناجين من تحت الأنقاض، ولا تزال تواصل البحث عن شخصين آخرين.

وكان أكثر من 40 شخصا قد أصيبوا في خاركيف، أمس الخميس، جراء هجمات روسية بقنابل انزلاقية.

ويُذكر أن أوكرانيا تتصدى لغزو روسي شامل منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتقع خاركيف على بعد نحو 25 كيلومترا من الحدود الروسية.