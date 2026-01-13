روسيا تشن هجوما كبيرا آخر على شبكة الكهرباء بأوكرانيا ومواقع أخرى

أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء، أن روسيا شنت على أوكرانيا هجوما ثانيا كبيرا خلال 4 أيام، بمسيّرات وصواريخ استهدف شبكة الكهرباء مجددا، وذلك في تحد واضح لجهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة بينما تقترب الحرب من عامها الرابع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي إن روسيا أطلقت ما يقرب من 300 مسيّرة و18 صاروخا باليستيا وسبعة صواريخ كروز، على ثماني مناطق ليلا.

وأضاف زيلينسكي أن إحدى الغارات وقعت في منطقة خاركيف شمالي شرق البلاد، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في مركز بريد، وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل في منطقة كييف.

وبلغت درجة الحرارة في العاصمة نهارا سالب 12 درجة مئوية، وغطى الجليد الشوارع، وتعالت أصوات ضجيج المولدات الكهربائية في المدينة.

وكانت روسيا قد أرسلت قبل أربعة أيام أيضا مئات المسيّرات وعشرات الصواريخ، في هجوم واسع خلال الليل، وللمرة الثانية فقط في الحرب، واستخدمت أحد الصواريخ الجديدة والقوية التي تفوق سرعة الصوت لضرب غرب أوكرانيا، فيما بدا أنه تحذير واضح لحلفاء كييف في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأنها لن تتراجع.