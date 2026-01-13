إعلان

حماس: غزة تواجه كارثة إنسانية وعلى الوسطاء إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته

كتب : مصراوي

01:57 م 13/01/2026

غزة

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد المنخفض الجوي واقتلاع الرياح العاتية لخيام النازحين.

وأكدت الحركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن استمرار سقوط الشهداء بفعل القصف الإسرائيلي أو بسبب البرد القارس وانهيار المباني المدمرة، كما حدث الليلة الماضية وأدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين بينهم أطفال، يعود إلى سياسة الاحتلال في منع إدخال المساعدات ومواد الإيواء الأساسية.

ودعت "حماس" الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط العاجل على الاحتلال لإدخال الكرفانات والخيام ومستلزمات التدفئة والمساعدات الطبية والغذائية دون قيود، والشروع في إعادة الإعمار.

كما طالبت الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم بتكثيف الحراك التضامني لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة.

غزة حركة المقاومة الإسلامية الرياح

