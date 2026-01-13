إعلان

وزير الخارجية: نهتم بتعزيز التعاون مع الناتو في مجال مكافحة الإرهاب

كتب : أسماء البتاكوشي

01:11 م 13/01/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

أسماء البتاكوشي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء مع السيد "خافيير كولومينا" الممثل الشخصي لسكرتير عام حلف الناتو لشئون الجوار الجنوبي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي ثمن خلال اللقاء مستوى التعاون الثنائي القائم بين مصر وحلف الناتو، مرحباً بالجهود الجارية لتدشين وتفعيل برامج للشراكة لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، مشيراً إلى الاهتمام بتعزيز التعاون مع الحلف والاستفادة من خبراته في عدة مجالات.

وأشاد في هذا السياق بالجهود الجارية لعقد أول جولة للحوار حول مكافحة الإرهاب بين الجانبين، وكذا عقد ورشة عمل ثنائية للخبراء حول إزالة الألغام، مؤكداً الاهتمام بتعزيز التعاون في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات، ولاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، وإزالة الألغام، وتغير المناخ.

كما استعرض وزير الخارجية إمكانات مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والذي يقدم إسهامات قيمة في بناء القدرات في أفريقيا، لاسيما في مجال مكافحة الفكر المتطرف في منطقة الساحل، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون بين الحلف والمركز في مجال بناء القدرات.

وأكد الوزير عبد العاطي على الاهتمام بتبادل التقديرات مع الحلف بشأن التحديات والتهديدات المتزايدة التي تمر بها المنطقة.

واستعرض في هذا السياق الجهود المصرية الرامية للانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، مشددا على أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية للمواطنين في القطاع، وتشكيل قوة الاستقرار الدولية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2803.

كما أدان وزير الخارجية اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" موضحاً أنه يعد مخالفاً للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ويقوض أسس الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، محذراً من خطورة التصعيد الذى من شأنه زعزعة أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصرية سكرتير عام حلف الناتو السيد خافيير كولومينا تعزيز التعاون بين مصر والناتو

