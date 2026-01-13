نشرت الجريدة الرسمية، التعديلات الحكومية الأخيرة بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

التعديلات الجديدة التي تم إقرارها على اللائحة التنفيذية للقانون شملت إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات التي تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، حيث تتضمن هذه الجهات: إحدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

كما تم النص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، ومن ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة، والعميقة للمباني المخالفة.

(المادة الأولى)

يستبدل بنصي المادتين رقمي (5 - بند 10 فقرة أخيرة) و(10 - بند 6 - ب، ج) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، النصان التاليان:

1- مادة (5 - بند 10/ فقرة أخيرة):

- تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو جامعة الأزهر أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أو الجامعات الأهلية.

مادة (10 - بند 6/ ب، ج):

(ب)- مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (100%) من قيمة المتر المسطح.

(ج) مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (50%) من قيمة المتر المسطح.

ويتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون المخالفة كنسبة من النسب الواردة في البندين السابقين على النحو التالي:

1- الأساسات الضحلة (فقط) وتحسب طبقًا لمساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة:

- قواعد عادية: 15% وتشمل على الأخص القواعد المنفصلة أو القواعد الشريطية أو اللبشة.

- قواعد مسلحة: 35% وتشمل على الأخص القواعد المسلحة أو القواعد المسلحة

والسملات أو القواعد المسلحة والسملات ورقاب الأعمدة.

2- الأساسات العميقة (فقط) وتحسب طبقًا لمساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة:

- الخوازيق الحاملة (الارتكاز): 35%.

- هامات الخوازيق بأنواعها: 15%.

- الحوائط الساندة (فقط): 50% لكل متر طولى أفقي من الحائط الساند.

3- الهيكل الإنشائي للدور:

- الحوائط: 25%.

- الأعمدة: 25%.

- الأسقف: 25%.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإقرار المزيد من التيسيرات لإجراءات التصالح، وذلك بما يسهم في تشجيع المواطنين على إتمام إجراءات التصالح، وبما يضمن استيداء حق الدولة.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة





اليوم.. مدبولي يحضر احتفالية "سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"





الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. حلقات الذكر والتواشيح تجذب الزوار اليوم



