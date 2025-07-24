نتنياهو: حماس ترتكب خطأ فادحا ولن نقبل شروط استسلام

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن حكومته لن تقبل "شروط استسلام" تفرضها حركة حماس، مشددا على أن المفاوضات الجارية تهدف إلى التوصل لاتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

وأوضح نتنياهو في خطاب، أن على حركة حماس ألا تنظر إلى استعداد إسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة على أنه "ضعف".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نعمل على التوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن الأسرى، لكن إذا فسرت حماس استعدادنا للتوصل إلى اتفاق على أنه ضعف أو فرصة لفرض شروط استسلام من شأنها أن تعرض دولة إسرائيل للخطر، فهي ترتكب خطأ فادحا".

في السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي إن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة ليس كافيا لإحراز تقدم.

وأضاف أن إسرائيل تعتزم مواصلة المحادثات.

وفي وقت سابق من الخميس، استدعت تل أبيب المفاوضين الإسرائيليين من الدوحة بعد أن قدمت حماس مطالب جديدة ردا على آخر مقترح لاتفاق غزة.

كما أعلن المبعوث الأمريكي الرئاسي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن قراره إعادة فريق التفاوض الخاص به من الدوحة بعد "الرد الأخير من حماس"، زاعما أن رد الحركة يظهر "بوضوح عدم الرغبة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".