ترامب يوجه رسالة دعم إلى شركة تسلا

واشنطن- (أب)

في خطوة مفاجئة نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" اليوم الخميس رسالة دعم لشركة صناعة السيارات الأمريكية تسلا بعد الخلاف العلني مع رئيس ومالك تسلا إيلون ماسك الذي كان حليفا قويا لترامب أثناء معركة الانتخابات والشهور الأولى من حكم ترامب.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له "أريد أن يزدهر إيلون وكل الشركات في بلدنا".

ولم يكف منشور ترامب لمنع التراجع الكبير لسهم الشركة في تعاملات اليوم بالبورصة بعد أن أعلنت تراجعا كبيرا في أرباحها وإيراداتها خلال الربع الثاني من العام الحالي وتحذير ماسك من "فصول صعبة" محتملة حتى العام الحالي. وبحلول منتصف تعاملات اليوم تراجع السهم بنو 9%.

وأعلنت تسلا مساء أمس تراجع إيراداتها خلال الربع الثاني بنسبة 12% في حين تراجعت أرباحها بنسبة 16%. وكان عدد كبير من المشترين المحتملين لسيارات تسلا قد نفروا منها بسبب مواقف وسياسات ماسك اليمينية المتطرفة بالتزامن مع اشتداد حدة المنافسة في الأسواق الرئيسية مثل أوروبا والصين.

أثار سجال ماسك مع الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قلق المستثمرين، إذ هدد ترامب بالرد بإنهاء العقود الحكومية والإعفاءات التي تحصل عليها شركات ماسك المختلفة، بما في ذلك تيسلا.

لكن ترامب اتخذ موقفًا مختلفًا تمامًا صباح الخميس.

كتب ترامب: "الجميع يصرّحون بأنني سأدمر شركات إيلون ماسك بسحب بعض، إن لم يكن كل، الدعم المالي الكبير الذي يتلقاه من الحكومة الأمريكية. هذا ليس صحيحًا! كلما كان أداؤها (شركات ماسك) جيدا، كان أداء الولايات المتحدة جيدا وهذا في صالحنا جميعًا".