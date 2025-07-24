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وزيرة العدل الأمريكية تبلغ ترامب بورود اسمه في ملفات تحقيق إبستين

08:02 ص الخميس 24 يوليه 2025

ترامب

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وكالات

أبلغت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، الرئيس دونالد ترامب، أن اسمه ورد عدة مرات بملفات تحقيق تتعلق بالمجرم المدان في قضايا استغلال جنسي جيفري إبستين، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب الصحيفة فقد جرى هذا الإبلاغ خلال اجتماع في البيت الأبيض في مايو 2025، حيث أخبرت بوندي ونائبها ترامب أن أسماء شخصيات بارزة أخرى وردت أيضا في هذه الملفات.

وقد قررت وزارة العدل لاحقا عدم الإفراج عن المزيد من وثائق إبستين نظرا لاحتوائها على مواد حساسة مثل صور كيدية ولحماية الضحايا، وفقا لروسيا اليوم.

ونفى ترامب الاتهامات المتعلقة بإبستين، بما في ذلك رسالة مثيرة للجدل قيل إنه أرسلها له.

ورفض البيت الأبيض في البداية التقارير واصفا إياها بأنها "أخبار كاذبة"، رغم أنه لم ينف رسميا تواجد اسم ترامب في الملفات.

وأثارت هذه الواقعة جدلا سياسيا متصاعدا حول قضية إبستين، حيث يطالب مناصرو ترامب بمزيد من الشفافية، بينما تفرض وزارة العدل قيودا على نشر الوثائق.

كما رفع ترامب دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال بسبب تقريرها عن الرسالة التي قيل إنها أرسلها لإبستين.

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