من واشنطن لتل أبيب.. غضب دولي ضد تجويع الفلسطينيين في غزة

كتبت- سهر عبد الرحيم:

كل يوم إضافي يمر على غزة يفاقم من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، وسط انتشار المجاعة والنقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه. ومع اتساع رقعة الجوع، لم تَعُد الأصوات المطالبة برفع الحصار تنطلق من داخل غزة فقط، بل امتدت إلى العديد من دول العالم، بل وحتى إلى داخل إسرائيل نفسها.

شهدت مدن أمريكية عدة مظاهرات حاشدة تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، إذ تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في كبرى المدن الأمريكية منها العاصمة واشنطن، ونيويورك، وشيكاغو وسان فرانسيسكو.

واجتمع المحتجون أمام مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، مطالبين بالتوقف عن تجويع الفلسطينيين في غزة ورفع الحصار عنهم، ورافعين لافتات تُطالِب الولايات المتحدة بمنع المساعدات العسكرية عن إسرائيل.

وخرجت مسيرة أخرى في شوارع مدينة نيويورك، ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "أوقفوا تجويع غزة الآن"، و"أطعموا أطفال غزة"، و"افتحوا الحدود، أنهوا الحصار". كما تجمع عدد من المتظاهرين أمام منزل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في المدينة، مطالبين بإنهاء الحرب، وحث المنظمة الدولية على وقف سياسة التجويع المُمنهج التي يتعرض لها سكان القطاع.

أما مدينة سان فرانسيسكو، فقد شهدت احتجاجات بالقرب من القنصلية الإسرائيلية، وطالب المتظاهرون بالعدالة وإنهاء الحصار عن الفلسطينيين في غزة. كما شهدت شوارع شيكاغو مسيرات تنادي بوقف إطلاق النار ووقف التجويع أيضًا.

في مشهد غير معتاد ومع اتساع رقعة المجاعة في قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل حاد، طالب إسرائيليون بوقف تجويع الفلسطينيين ورفع الحصار وإنهاء الحرب، في مظاهرات شهدتها تل أبيب، أمس السبت، أمام مقر الجيش الإسرائيلي.

وحمل الإسرائيليون، في المظاهرات التي شارك فيها الآلاف، أكياسًا من الدقيق وصورًا لأطفال غزة الذين ماتوا جوعًا. وقال مُنظِّم الاحتجاج، ألون لي-جرين، خلال المسيرة: "نرفع صورًا لأطفال غزة الفلسطينيين الذين ماتوا جوعًا، ماتوا جوعًا حتى الموت. ماتوا بينما تمنع إسرائيل المساعدات عن غزة، ونحن هنا نطالب بوقف المجاعة".

وجاءت هذه الاحتجاجات لتكذيب الادعاءات الإسرائيلية بأنها تسمح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، إذ ينفي الاحتلال التقارير التي تُفيد بانتشار المجاعة في القطاع التي أسفرت عن وفاة 111 فلسطيني، بينهم 84 طفلًا.

وزعم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المساعدات الإنسانية تدخل إلى قطاع غزة وأن حركة حماس تفتعل وجود المشكلة، قائلًا: "الجوع في غزة مجرد أكاذيب والمجاعة تنظمها حماس".

Happening now in Tel Aviv: we march with the pictures of the children in Gaza who were starved to death by our government and our army. We cannot accept it. We call people to refuse the starvation, to refuse the killing, to refuse the annihilation. pic.twitter.com/RFhTIKZpoM