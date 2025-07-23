من واشنطن لتل أبيب.. غضب دولي ضد تجويع الفلسطينيين في غزة

كتبت- سهر عبد الرحيم:

كل يوم إضافي يمر على غزة يفاقم من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، وسط انتشار المجاعة والنقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه. ومع اتساع رقعة الجوع، لم تَعُد الأصوات المطالبة برفع الحصار تنطلق من داخل غزة فقط، بل امتدت إلى العديد من دول العالم، بل وحتى إلى داخل إسرائيل نفسها.

مظاهرات في مدن أمريكية

شهدت مدن أمريكية عدة مظاهرات حاشدة تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، إذ تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في كبرى المدن الأمريكية منها العاصمة واشنطن، ونيويورك، وشيكاغو وسان فرانسيسكو.

واجتمع المحتجون أمام مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، مطالبين بالتوقف عن تجويع الفلسطينيين في غزة ورفع الحصار عنهم، ورافعين لافتات تُطالِب الولايات المتحدة بمنع المساعدات العسكرية عن إسرائيل.

وخرجت مسيرة أخرى في شوارع مدينة نيويورك، ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "أوقفوا تجويع غزة الآن"، و"أطعموا أطفال غزة"، و"افتحوا الحدود، أنهوا الحصار". كما تجمع عدد من المتظاهرين أمام منزل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في المدينة، مطالبين بإنهاء الحرب، وحث المنظمة الدولية على وقف سياسة التجويع المُمنهج التي يتعرض لها سكان القطاع.

أما مدينة سان فرانسيسكو، فقد شهدت احتجاجات بالقرب من القنصلية الإسرائيلية، وطالب المتظاهرون بالعدالة وإنهاء الحصار عن الفلسطينيين في غزة. كما شهدت شوارع شيكاغو مسيرات تنادي بوقف إطلاق النار ووقف التجويع أيضًا.

مظاهرات في تل أبيب

في مشهد غير معتاد ومع اتساع رقعة المجاعة في قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل حاد، طالب إسرائيليون بوقف تجويع الفلسطينيين ورفع الحصار وإنهاء الحرب، في مظاهرات شهدتها تل أبيب، أمس السبت، أمام مقر الجيش الإسرائيلي.

وحمل الإسرائيليون، في المظاهرات التي شارك فيها الآلاف، أكياسًا من الدقيق وصورًا لأطفال غزة الذين ماتوا جوعًا. وقال مُنظِّم الاحتجاج، ألون لي-جرين، خلال المسيرة: "نرفع صورًا لأطفال غزة الفلسطينيين الذين ماتوا جوعًا، ماتوا جوعًا حتى الموت. ماتوا بينما تمنع إسرائيل المساعدات عن غزة، ونحن هنا نطالب بوقف المجاعة".

وجاءت هذه الاحتجاجات لتكذيب الادعاءات الإسرائيلية بأنها تسمح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، إذ ينفي الاحتلال التقارير التي تُفيد بانتشار المجاعة في القطاع التي أسفرت عن وفاة 111 فلسطيني، بينهم 84 طفلًا.

وزعم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المساعدات الإنسانية تدخل إلى قطاع غزة وأن حركة حماس تفتعل وجود المشكلة، قائلًا: "الجوع في غزة مجرد أكاذيب والمجاعة تنظمها حماس".

Happening now in Tel Aviv: we march with the pictures of the children in Gaza who were starved to death by our government and our army. We cannot accept it. We call people to refuse the starvation, to refuse the killing, to refuse the annihilation. pic.twitter.com/RFhTIKZpoM — Alon-Lee Green - ألون-لي جرين - אלון-לי גרין 🟣 (@AlonLeeGreen) July 22, 2025

بيان لأكثر من 100 منظمة دولية

دعت أكثر من 100 منظمة إنسانية غير حكومية، بينها "أطباء بلا حدود" و "العفو الدولية"، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع من خلال فتح جميع المعابر البرية.

وحذّرت تلك المنظمات، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، من خطر تفشّي "مجاعة جماعية" في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 21 شهرًا، قائلةً: "مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة، يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال".

وعلى الرغم من انتشار المجاعة في قطاع غزة، فإن المنظمات الإنسانية أكدت في بيانها، أن أطنان من الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود تنتظر خارج القطاع ولا يمكنها الدخول بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

بيان لـ25 دولة

طالبت 25 دولة، بيان مشترك يوم الاثنين الماضي، بإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على الفور، والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الإنسانية، والتوقف عن قتل الفلسطينيين المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

وندد البيان الصادر عن بريطانيا، باستشهاد أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة، واصفةً الأمر بأنه "مروع"، ورفضت الدول الـ25 طريقة إسرائيل في توزيع المساعدات، قائلةً إنها"خطيرة وتؤجج عدم الاستقرار".

وشددت الدول الـ25 على ضرورة تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالقيام بعملها في قطاع غزة، وعلى أن يتم توزيع المساعدات من جانب المنظمات المختصة وليس من قِبل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا.

ومن جانبها، اتهمت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جيش الاحتلال بقتل أكثر من 1000 فلسطيني في محيط نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة منذ نهاية مايو الماضي، غالبيتهم كانوا بالقرب من مواقع تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية".