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البنتاجون: ضرباتنا دمّرت المكونات التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة نووية

11:31 م الأربعاء 02 يوليو 2025

البنتاجون

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وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، الأربعاء، أن إيران أبعد عن الحصول على سلاح نووي مما كانت عليه قبل إجراءات الرئيس دونالد ترامب الجريئة.

وأشار البنتاجون، إلى أنه بعد حرب الأيام الـ12 بين إسرائيل وإيران هناك وقف لإطلاق النار وسلام، لافتا إلى أنه سيدعم مهمة الحفاظ على السلام عبر الإبقاء على قدراته في الشرق الأوسط.

وأوضح البنتاجون، أن تقييمه هو أن الضربات الأمريكي على منشآت فوردو وأصفهان ونطنز قوضت برنامج إيران النووي بنحو عامين، مؤكدا أن "ضرباتنا دمرت المكونات التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة نووية".

رغم الإصرار الأمريكي على تدمير البرنامج النووي الإيراني، تشير تقارير استخباراتية أوروبية إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بعدما نقلته إلى أماكن سرية قبل الهجوم الأمريكي.

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