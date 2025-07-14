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مهلة أخيرة.. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية 100% على روسيا

07:22 م الإثنين 14 يوليو 2025

دونالد ترامب

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وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية مشددة على روسيا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا خلال 50 يوماً.

وخلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روتّه، في البيت الأبيض، أعرب ترامب عن خيبة أمله من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: "كنت أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق قبل شهرين، لكن يبدو أن ذلك لم يتحقق".

وأضاف ترامب: "سنلجأ إلى فرض تعريفات جمركية ثانوية على روسيا وعلى من يتعامل معها بنسبة 100%، إذا لم نتوصل إلى تحقيق سلام خلال 50 يومًا"، مشدداً على أن الحديث مع بوتين لا يغير شيئاً، إذ تطلق روسيا صواريخ على أوكرانيا عقب كل محادثة بينهما.

واتهم ترامب نظيره الروسي بشن هجمات على كييف كلما بدا أن اتفاقاً وشيكاً قد يُبرم.

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