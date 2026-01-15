البرلمان الألماني يقر قواعد أسرع لشراء الأسلحة للقوات المسلحة

(د ب أ)

أقر البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الخميس ، تشريعا يهدف إلى تسريع وتبسيط عملية شراء الأسلحة للقوات المسلحة.

وتم إقرار التعديل من قبل البوندستاج اليوم الخميس، بأصوات الأحزاب الحكومية والحزب الاشتراكي الديمقراطي من تيار يسار الوسط.

كما صوت حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أيضًا لصالح الإجراء.

واستنادا إلى ذلك، سيتم ترسية عقود الدفاع بشكل أكثر سرعة مما كان عليه الأمر من قبل دون إجراءات مناقصات مطولة.

وسترفع الإصلاحات بشكل كبير الحدود المسموح بها لمثل هذه الترسية المباشرة.

وصوت حزب الخضر وحزب اليسار ضد مشروع القانون.

يذكر أنه بعد فترة وجيزة من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، تعهدت الحكومة الألمانية باستثمار 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في الجيش وأعلنت عن صندوق خاص للدفاع من أجل هذا الغرض بقيمة 100 مليار يورو (107 مليار دولار).