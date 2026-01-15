العراق يجدد رفض استخدام أراضيه منطلقا لأي أعمال عسكرية ضد أي دولة

(د ب أ)

أعلن صباح النعمان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان صحفي اليوم الخميس موقف العراق الثابت والمبدئي الرافض لاستخدام أراضيه أو أجوائه أو مياهه الإقليمية منطلقًا لأي أعمال عسكرية تستهدف أي دولة.

وذكر إن هذا الموقف "يستند إلى أحكام الدستور العراقي والسياسة الحكومية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فإن العراق يلتزم التزامًا كاملًا بعدم السماح لأن تكون أراضيه ساحة لتهديد أمن واستقرار جميع دول الجوار الإقليمي، أو الزجّ به في صراعات لا تخدم مصالح شعبه".

وجدد موقف الحكومة العراقية دعوتها إلى جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار وتجنّب التصعيد، والعمل الجاد على حل الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويجنّب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار.