القاهرة- مصراوي:

غمر العشرات من جامعي النفايات الكولومبيين ساحة بوليفار الشهيرة في بوغوتا، يوم الثلاثاء، بنحو 15 طنًا من المواد القابلة لإعادة التدوير، احتجاجًا على انخفاض دخلهم وتشديد ظروفهم. يجمعون النفايات من المنازل والمصانع والمباني المكتبية ويبيعونها لمصانع إعادة التدوير المحلية.

نُظِّمَت المظاهرة من قِبَل 14 جمعيةً لجمع النفايات في بوغوتا ، المدينة التي يعمل فيها نحو 20 ألف عاملٍ لساعاتٍ طويلةٍ في جمع موادَّ كالزجاجات البلاستيكية والخردة المعدنية وصناديق الكرتون. تجمّع نحو 100 عاملٍ لجمع النفايات، وتظاهر بعضهم بالسباحة بين أكوام النفايات.

Hundreds of bottles covered the ground of Bogota's main square as part of a protest demanding better working conditions for Colombia’s recyclers pic.twitter.com/4krWRMvHiQ — Reuters (@Reuters) June 25, 2025

قال نوهرا باديلا، رئيس الجمعية الوطنية لجامعي النفايات في كولومبيا: "نريد أن تدفع لنا المصانع سعرًا عادلًا للمواد التي نجمعها. يجب على الكولومبيين وحكومتهم أن يدركوا أنه بدون عملنا، ستُصبح مكبات النفايات مكتظة".

يعمل معظم جامعي النفايات في كولومبيا بشكل مستقل، حيث يجرون عربات ثقيلة ويجمعون النفايات القابلة لإعادة التدوير التي لا تجمعها شاحنات القمامة المحلية، تركز هذه الشاحنات، التي يديرها متعهدون أو حكومات بلدية، على جمع النفايات العضوية وغير القابلة لإعادة التدوير.

#MiPaís 🇨🇴🚨 Miles de botellas plásticas fueron llevadas a la Plaza de Bolívar en Bogotá, como mecanismo de protesta de asociaciones de reciclaje por el costo del ennvase PET. Nuestra periodista Carolay Morales con todos los detalles. 🧃🧃❌ pic.twitter.com/6Cq8XmR78S — Radio Nacional CO (@RadNalCo) June 24, 2025

ويعتمد دخل هؤلاء العاملين في جمع النفايات إلى حد كبير على عدد الكيلوجرامات من البلاستيك أو الكرتون أو الخردة المعدنية التي يمكنهم بيعها يوميا للمستودعات أو الجمعيات المحلية، التي تبيع هذه المواد بعد ذلك إلى مصانع إعادة التدوير.

قال خورخي أوسبينا، رئيس جمعية جامعي النفايات "أروس"، إن السعر الذي تتقاضاه جمعيته من مصانع إعادة التدوير مقابل كل كيلوغرام من البلاستيك انخفض خلال الشهرين الماضيين من حوالي 75 سنتًا أمريكيًا إلى 50 سنتًا. وأضاف أنه لا يستطيع تحمل سوى دفع حوالي 25 سنتًا تقريبًا لكل كيلوغرام من البلاستيك الذي يسلمونه إلى مستودع "أروس" في بوغوتا.

Recicladores inundaron con miles de botellas de plástico la emblemática Plaza de Bolívar en el corazón de Bogotá para exigir al gobierno y la alcaldía de la capital colombiana condiciones de trabajo dignas. pic.twitter.com/kkaTOdUVYU — Canal 44 (@CANAL44TV) June 25, 2025

وقال أوسبينا إن واردات البلاستيك الطازج من دول بما في ذلك الصين قد تكون سبب الانخفاض الحاد في الأسعار.

وأضاف "نحن بحاجة إلى المزيد من التنظيم الحكومي"، محذرا من أنه إذا انخفضت الأسعار أكثر فقد يفقد جامعي النفايات دوافعهم لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير، وأن مكبات النفايات في كولومبيا سوف "تفيض".

ويحمي دستور كولومبيا جامعي النفايات، الذين غالبًا ما يأتون من خلفيات فقيرة

ويحظى جامعو القمامة هؤلاء بالأولوية على المقاولين الكبار عندما يتعلق الأمر بجمع السلع القابلة لإعادة التدوير، وفي المدن الكبرى، تلتزم الحكومات البلدية بدفع رسوم شهرية لجمعيات جامعي القمامة والتي تختلف وفقًا لعدد أطنان القمامة التي تجمعها كل جمعية.

🚯🪰 Cientos de recicladores protestaron regando miles de botellas plásticas en la Plaza de Bolívar en #Bogota.



Denuncian condiciones laborales precarias y la caída en el valor del PET. Exigen una reunión urgente con el Gobierno Nacional. 🇨🇴 #Colombia pic.twitter.com/kYfKmGFdWb — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 25, 2025

لكن أسعار القمامة القابلة لإعادة التدوير غير مستقرة، ويواجه جامعو النفايات الكولومبيون أيضًا منافسة متزايدة من المهاجرين الفنزويليين الذين يقومون بنفس النوع من العمل في مدن مثل بوغوتا وميديلين.

يميل عمال جمع النفايات في كولومبيا إلى الحصول على أقل من الحد الأدنى للأجور الوطنية البالغ 350 دولارًا في الشهر.