القاهرة- مصراوي:

غمر العشرات من جامعي النفايات الكولومبيين ساحة بوليفار الشهيرة في بوغوتا، يوم الثلاثاء، بنحو 15 طنًا من المواد القابلة لإعادة التدوير، احتجاجًا على انخفاض دخلهم وتشديد ظروفهم. يجمعون النفايات من المنازل والمصانع والمباني المكتبية ويبيعونها لمصانع إعادة التدوير المحلية.

نُظِّمَت المظاهرة من قِبَل 14 جمعيةً لجمع النفايات في بوغوتا ، المدينة التي يعمل فيها نحو 20 ألف عاملٍ لساعاتٍ طويلةٍ في جمع موادَّ كالزجاجات البلاستيكية والخردة المعدنية وصناديق الكرتون. تجمّع نحو 100 عاملٍ لجمع النفايات، وتظاهر بعضهم بالسباحة بين أكوام النفايات.

Hundreds of bottles covered the ground of Bogota's main square as part of a protest demanding better working conditions for Colombia’s recyclers pic.twitter.com/4krWRMvHiQ