ويتكوف: واشنطن تجري محادثات سلام مع طهران بشأن اتفاق سلام دائم

نيويورك - (د ب أ)



قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة بدأت محادثات مع إيران بشأن اتفاق سلام دائم.



وأضاف ويتكوف، لقناة "فوكس نيوز" مساء أمس الثلاثاء، أن المحادثات "واعدة".



وقال ويتكوف "نتحدث بالفعل مع بعضنا البعض، ليس فقط بشكل مباشر، ولكن أيضا من خلال محاورين".



وأضاف ويتكوف أن الاتفاق المحتمل سيتضمن امتلاك إيران لبرنامج نووي مدني، ولكن دون تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية.



ونفى ويتكوف التقارير الإعلامية التي ذكرت أن الهجمات الأمريكية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع قد أرجعت البرنامج النووي إلى الوراء بضعة أشهر فقط، ووصفها بأنها "سخيفة تماما".



وذكر ويتكوف أن أجهزة الطرد المركزي في نطنز وفوردو "تضررت أو تم تدميرها بطريقة تجعل من شبه المستحيل عليهم إعادة إحياء هذا البرنامج، لأنه، من وجهة نظري ومن وجهة نظر العديد من الخبراء الآخرين الذين اطلعوا على البيانات الأولية، سيستغرق الأمر سنوات".



وذكرت عدة وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن تقييم استخباراتي، أمس الثلاثاء، أن مداخل منشأة فوردو، التي بنيت في عمق الجبل، هي فقط التي دمرت، وليس المباني تحت الأرض نفسها.



يذكر أن تدمير القدرات النووية الإيرانية كان هو الهدف الرئيسي للحرب الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية عندما شنت هجماتها في 13 يونيو الجاري. ثم انضمت الولايات المتحدة بعد ذلك إلى الهجوم على المنشآت النووية باستخدام قنابل ضخمة "خارقة للتحصينات".