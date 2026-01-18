ألمانيا: موقفنا واضح ولن نتخلى عن جرينلاد

وكالات

أكد لارس كلينجبايل وزير المالية ونائب المستشار الألماني، أن بلاده لن تخضع لتهديدات ترامب، والتي جاءات تضمن فرض رسوم جمركية إضافية على العديد من الدول الأوروبية لتخلي عن جرينلاند.

ووفق ما ذكرته "رويترز"، تابع كلينجبايل، أن الموقف الأوروبي ثابت تجاه تلك القضية وسوف يكون هناك خطاب موحد من الدول الأوروبية تجاه ترامب.

وقال إن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لإيجاد حلول مشتركة، مشددأ على أن الموقف الألماني واضح ولن يرضخ لتهديدات ترامب.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس السبت، أنه اعتبارًا من الأول من فبراير 2026 ستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع البضائع الواردة من الدول الثماني المذكورة، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 25% في الأول من يونيو 2026، وتبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء جرينلاند بالكامل.