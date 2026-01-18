إعلان

باكستان: شهباز شريف تلقى دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

كتب : مصراوي

02:57 م 18/01/2026

رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأحد تلقى رئيس الوزراء شهباز شريف دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة.

وذكرت قناة جيو الباكستانية إن المتحدث باسم الخارجية طاهر أندرابي قال في إجاباته على أسئلة وسائل الإعلام إن باكستان ستواصل العمل مع الجهود الدولية بهدف تعزيز السلام والأمن في غزة.

وأضاف" باكستان ستواصل المشاركة في الجهود الدولية من أجل إحلال السلام والأمن في غزة، مما يؤدي للتوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة".

