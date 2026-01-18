باكستان: شهباز شريف تلقى دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأحد تلقى رئيس الوزراء شهباز شريف دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة.

وذكرت قناة جيو الباكستانية إن المتحدث باسم الخارجية طاهر أندرابي قال في إجاباته على أسئلة وسائل الإعلام إن باكستان ستواصل العمل مع الجهود الدولية بهدف تعزيز السلام والأمن في غزة.

وأضاف" باكستان ستواصل المشاركة في الجهود الدولية من أجل إحلال السلام والأمن في غزة، مما يؤدي للتوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة".