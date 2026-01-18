من سوريا والعراق إلى غزة.. من هو جاسبر جيفرز قائد قوة الاستقرار؟

وكالات

أعلن البيت الأبيض أول أمس السبت تعيين الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز لقيادة قوة الاستقرار في قطاع غزة.

بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية، يتمتع الجنرال جاسبر جيفرز بخبرة عسكرية تزيد عن 25 عامًا في الجيش الأمريكي، بدأت بعد تخرّجه من معهد فيرجينيا للفنون التطبيقية وجامعة ولاية فيرجينيا عام 1996، حين تم تكليفه كضابط مشاة قبل أن يتدرج سريعًا لتولي مواقع قيادية متعددة ضمن وحدات النخبة الأمريكية.

بدأ جيفرز خدمته كقائد فصيلة وضابط عمليات في فوج المشاة 4-31 في فورت درام بولاية نيويورك، ثم تولى قيادة فصيلة في الكتيبة الأولى، فوج المشاة 75 في مطار هانتر بولاية جورجيا، وهي من أبرز وحدات المشاة الهجومية، وبعد إكمال دورة ضباط المشاة المتقدمة في فورت بينينج، عُيّن في فورت لويس بواشنطن قائداً لسرية وضابط عمليات جوية في فوج المشاة 1-5، 1/25 SBCT.

كما قاد سرية وضابط عمليات في الكتيبة الثانية، فوج المشاة 75، مشاركًا في مهمات ميدانية متعددة دعماً للعمليات الأمريكية في العراق.

وبعد تخرجه من دورة ضباط القيادة والأركان العامة في فورت ليفنوورث، تولى مناصب قيادية في قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولينا، قبل أن يقود فريق القتال الأول للواء سترايكر – الفوج الثاني، فرقة المشاة السابعة.

شغل جيفرز أيضًا منصب مستشار لقائد عملية "الدعم الحازم" في أفغانستان، ثم قاد لواءً خلال عملية "العزم الصلب" في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة، وبعد عودته إلى الولايات المتحدة، تولى منصب نائب قائد المناورة في فرقة المشاة الثالثة في فورت ستيوارت – جورجيا، ثم قيادة القيادة المركزية للعمليات الخاصة، بعد أن شغل منصب نائب المدير في هيئة الأركان المشتركة للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب في البنتاجون.

يحمل الجنرال جيفرز مجموعة من الأوسمة العسكرية، أبرزها وسام الاستحقاق والنجمة البرونزية للشجاعة، إلى جانب عدة ميداليات وشارات تقدير تقديراً لخدماته الميدانية والقيادية داخل الولايات المتحدة وخارجها.