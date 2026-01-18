(د ب أ)

ذكرت أفغانستان أن المشكلات التي يواجهها اللاجئون الأفغان في باكستان تتفاقم، وحثت الدولة المجاورة على وقف اعتقالهم ومضايقتهم.

وفي رسالة صوتية، قال نائب المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية، حمد الله فطرت "لسوء الحظ، تتزايد المشكلات التي يواجهها اللاجئون الأفغان في باكستان، مع ارتفاع الاعتقالات والمضايقات وسوء معاملة المسؤولين الباكستانيين، مما يترك اللاجئين في وضع صعب للغاية"، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

ودعا حمد الله فطرت الأمم المتحدة ومنظمات ذات صلة أخرى إلى دعم مبادئ حماية اللاجئين والتدخل في دول يتم فيها انتهاك حقوق اللاجئين، مشيرًا إلى أن عودة اللاجئين إلى أفغانستان تتطلب أيضا التعاون والدعم الاقتصادي.

وشدد على ضرورة إجبار الحكومة الباكستانية على احترام حقوق اللاجئين واتباع المبادئ الدولية المتعلقة باللاجئين ووقف الاعتقالات والمضايقات للمهاجرين الأفغان.