الهجوم الإيراني الأخير.. صاروخ يصيب مبنى في جنوب إسرائيل- صور

وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح الثلاثاء، إصابة مبنى جنوب إسرائيل بشكل مباشر إثر سقوط صاروخ أطلق من إيران.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى إصابة مباشرة لمبنى مؤلف من 7 طوابق في بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وأوضح الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء"، أن صاروخا إيرانيا أصاب مبنى بشكل مباشر في بئر السبع وتضررت عدة مبان أخرى، مؤكدا إصابة 6 أشخاص بينهم إصابة خطيرة.

وقبل وقت قليل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، توسيع إنذارها المبكر ليشمل كل إسرائيل من إيلات جنوبا حتى المطلة شمالا بعد رصد صواريخ من إيران.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، برصد هجوم صاروخي من إيران، فيما أكدت تقارير إعلامية اعتراض الصاروخ الذي أطلق نحو جنوبي إسرائيل وانتهاء الحدث الأمني.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، بشكل ضمني، وقف إطلاق النار مع إسرائيل؛ إذ قال المذيع إن وقف النار "فُرض على العدو" بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية الانتقامية الناجحة.