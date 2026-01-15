أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 11 كيانا إيرانيا من بينهم علي لاريجاني

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على 11 فردا وكيانا على صلة بإيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان الخميس، إنه تم فرض عقوبات على 11 إيراني بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني و6 شركات إيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف حكم الإعدام على متظاهرة إيرانية.

وقال ترامب في منشور له على تروث سوشيال:" وفقا لقناة فوكس نيوز الأمريكية لن يُحكم على المتظاهرة الإيرانية بالإعدام بعد تحذيراتي. وينطبق الأمر نفسه على آخرين. هذه أخبار جيدة، ونأمل أن تستمر هذه النتائج الإيجابية".