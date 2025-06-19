إعلان

شاهد: جون ستيوارت يسخر من مزاعم نتنياهو المتكررة بشأن قرب امتلاك إيران قنبلة نووية: 15 سنة كذب

12:41 م الخميس 19 يونيو 2025

جون ستيوارت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

عاد الإعلامي الأمريكي اليهودي الساخر، جون ستيوارت، إلى الواجهة بانتقاد لاذع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب تكرار تحذيراته القديمة حول اقتراب إيران من إنتاج قنبلة نووية، وهي التحذيرات التي وصفها ستيوارت بأنها "مكررة لدرجة السخرية".

وخلال إحدى حلقات برنامجه، استعرض ستيوارت سلسلة من المقاطع لنتنياهو على مدار السنوات الماضية، بدءًا من خطابه في الأمم المتحدة عام 2012 حين رفع رسمًا كرتونيًا لقنبلة وادّعى أن طهران على بُعد أشهر من إتمام تخصيب اليورانيوم.

وتوالت لقطات مماثلة له في أعوام لاحقة، يردد فيها نفس التحذير بأن إيران "قريبة جداً" من الحصول على سلاح نووي.

وعلق ستيوارت بأسلوبه الساخر قائلًا: "إيران على بُعد أسابيع من القنبلة... كما كانت منذ أكثر من عشر سنوات!"، متسائلًا عن السبب الحقيقي وراء تجدد الحديث عن تهديد إيراني في هذا التوقيت، رغم التكرار اللافت لهذه الرواية.

وختم ستيوارت بأن مثل هذه التصريحات تستخدم كذريعة سياسية تُستحضر كلما احتاجت إسرائيل إلى تبرير تصعيد أو عمل عسكري جديد، ملمّحًا إلى أن الرواية الإسرائيلية قد فقدت مصداقيتها بسبب تكرارها دون تحقق فعلي لها على أرض الواقع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جون ستيوارت نتنياهو امتلاك إيران قنبلة نووية إيران وإسرائيل الحرب الإسرائيلية على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رسميًا.. الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
ظهور مصري وبث مجاني.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟