القاهرة- مصراوي:

عاد الإعلامي الأمريكي اليهودي الساخر، جون ستيوارت، إلى الواجهة بانتقاد لاذع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب تكرار تحذيراته القديمة حول اقتراب إيران من إنتاج قنبلة نووية، وهي التحذيرات التي وصفها ستيوارت بأنها "مكررة لدرجة السخرية".

وخلال إحدى حلقات برنامجه، استعرض ستيوارت سلسلة من المقاطع لنتنياهو على مدار السنوات الماضية، بدءًا من خطابه في الأمم المتحدة عام 2012 حين رفع رسمًا كرتونيًا لقنبلة وادّعى أن طهران على بُعد أشهر من إتمام تخصيب اليورانيوم.

وتوالت لقطات مماثلة له في أعوام لاحقة، يردد فيها نفس التحذير بأن إيران "قريبة جداً" من الحصول على سلاح نووي.

Jon Stewart Exposes Israel's Lies About Iran And How The United States Is Involved. pic.twitter.com/xrL8dL6SLV