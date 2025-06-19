القاهرة- مصراوي:

عاد الإعلامي الأمريكي اليهودي الساخر، جون ستيوارت، إلى الواجهة بانتقاد لاذع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب تكرار تحذيراته القديمة حول اقتراب إيران من إنتاج قنبلة نووية، وهي التحذيرات التي وصفها ستيوارت بأنها "مكررة لدرجة السخرية".

وخلال إحدى حلقات برنامجه، استعرض ستيوارت سلسلة من المقاطع لنتنياهو على مدار السنوات الماضية، بدءًا من خطابه في الأمم المتحدة عام 2012 حين رفع رسمًا كرتونيًا لقنبلة وادّعى أن طهران على بُعد أشهر من إتمام تخصيب اليورانيوم.

وتوالت لقطات مماثلة له في أعوام لاحقة، يردد فيها نفس التحذير بأن إيران "قريبة جداً" من الحصول على سلاح نووي.

Jon Stewart Exposes Israel's Lies About Iran And How The United States Is Involved. pic.twitter.com/xrL8dL6SLV — The Resonance (@Partisan_12) June 18, 2025

وعلق ستيوارت بأسلوبه الساخر قائلًا: "إيران على بُعد أسابيع من القنبلة... كما كانت منذ أكثر من عشر سنوات!"، متسائلًا عن السبب الحقيقي وراء تجدد الحديث عن تهديد إيراني في هذا التوقيت، رغم التكرار اللافت لهذه الرواية.

وختم ستيوارت بأن مثل هذه التصريحات تستخدم كذريعة سياسية تُستحضر كلما احتاجت إسرائيل إلى تبرير تصعيد أو عمل عسكري جديد، ملمّحًا إلى أن الرواية الإسرائيلية قد فقدت مصداقيتها بسبب تكرارها دون تحقق فعلي لها على أرض الواقع.