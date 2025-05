بالفيديو.. طلاب يطردون السفير الإسرائيلي من جامعة سنغالية

القاهرة- مصراوي

اضطر السفير الإسرائيلي لدى السنغال، يوفال واكس، إلى مغادرة حرم جامعة الشيخ أنتا ديوب في العاصمة دكار، بعد أن واجه احتجاجات طلابية غاضبة رافضة لوجوده، وفقًا لما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان واكس قد دُعي لإلقاء كلمة ضمن مؤتمر حول العلاقات الدولية في الجامعة، وهي الأكبر والأكثر شهرة في السنغال. إلا أن وصوله إلى الحرم الجامعي قوبل بتجمّع عشرات الطلاب الذين رددوا هتافات مؤيدة لفلسطين من بينها: "حرّروا فلسطين"، "حرّروا غزة"، و"إسرائيل مجرمة حرب"، وسط رفع الأعلام الفلسطينية.

وأظهرت المقاطع الطلاب وهم يحيطون بمكان الحدث ويقاطعون السفير بهتافات غاضبة، ما منعه من إلقاء كلمته. وقد تدخل الأمن لمرافقته خارج الجامعة وسط استمرار الهتافات حتى مغادرته.

ويشغل واكس أيضًا منصب السفير غير المقيم لإسرائيل في غامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، والرأس الأخضر، وتشاد. وكان قد قدم أوراق اعتماده للرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، في 8 مايو الجاري.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد الغضب الشعبي تجاه الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والمساعدات الطبية والإنسانية منذ 2 مارس، ما فاقم الكارثة الإنسانية، بحسب تقارير حقوقية ودولية.

وقد أسفر الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وسط رفض تل أبيب الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، كما تواجه إسرائيل دعوى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.

