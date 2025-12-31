هل اتفق ترامب ونتنياهو على موعدٍ جديد لضرب إيران؟

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدرين أمريكيين إضافيين مطلعين على تفاصيل اجتماعهما الاثنين الماضي بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير ناقش إمكانية مهاجمة إيران مرة أخرى في عام 2026 مع الرئيس ترامب.

ورأى كل من ترامب ونتنياهو أن الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران في يونيو حققت نجاحا هائلا، لكن نتنياهو قال إن المزيد من الضربات قد تكون ضرورية لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها.

وقال ترامب بعد الاجتماع إنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي فإن الولايات المتحدة ستدمره مرة أخرى، وقال أيضًا إنه يفضل التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

وقال المسؤول الأمريكي إن ترامب من المرجح أن يتراجع عن "الجولة الثانية" إذا رأت الولايات المتحدة أن إيران تتخذ خطوات حقيقية ويمكن التحقق منها لإعادة تشكيل برنامجها النووي، لكن "التوتر سيكون في الاتفاق على معنى إعادة التشكيل"، وفي حين هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية فقط، استهدفت إسرائيل أيضاً الأصول العسكرية التقليدية الإيرانية، وخاصة الصواريخ الباليستية.

وكان نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون يدقون ناقوس الخطر في الأسابيع الأخيرة بشأن قيام إيران بإعادة بناء برنامجها الصاروخي.

كما رفع نتنياهو جهود حزب الله لإعادة بناء ترسانته من الصواريخ بعيدة المدى في لبنان.

وقال المسؤول الأمريكي إن ترامب ونتنياهو لم يتفقا على أي جدول زمني محدد أو عتبة أو تفاهمات مفصلة بشأن العمل العسكري المستقبلي، كما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على الموضوع.

يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين أن الشرارة الأكثر ترجيحا لاندلاع حرب بين إسرائيل وإيران في الأمد القريب هي سوء التقدير مع محاولة أحد الجانبين استباق هجوم مشتبه به من قبل الجانب الآخر.