إعلام إيراني: هجوم على مبنى حكومي في جنوب البلاد

كتب : مصراوي

03:39 م 31/12/2025

ارشيفية

وكالات

أفادت السلطات الإيرانية، الأربعاء، بتعرض مبنى حكومي في جنوب إيران لهجوم في اليوم الرابع من الاحتجاجات على غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية.

ونقل موقع "ميزان" القضائي عن رئيس السلطة القضائية في مدينة فسا حامد أوستوفار "تضررت البوابة الرئيسية لمبنى محافظ المدينة في هجوم نفذه عدد من الأفراد"، من دون تحديد ملابسات الهجوم أو الإشارة إلى الاحتجاجات.

وتقع فسا على بُعد 780 كيلومترا جنوب العاصمة طهران، حيث انطلقت حركة احتجاجية عفوية ضد غلاء المعيشة الأحد بين أصحاب المحلات التجارية، قبل أن تمتد إلى بعض الجامعات.

وبدأت المظاهرات في إيران، يوم الأحد الماضي، في العديد من المقاطعات التجارية بطهران، الناتجة عن الأزمة الاقتصادية الجارية وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على الانهيار السريع للعملة.

وبحسب شهود عيان، اندلعت المظاهرات في مدن إيرانية رئيسية أخرى في اليوم الثاني.

وتعهد الرئيس مسعود بزشيكان بإجراء إصلاحات اقتصادية في رسالة مقتضبة وأعلن استعداده للدخول في حوار وهو ما تجاهله المتظاهرون.

هجوم على مبنى حكومي إيران السلطات الإيرانية

