إعلان

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق 3 سعوديين لارتكابهم جرائم إرهابية

كتب : مصراوي

03:34 م 31/12/2025

وزارة الداخلية السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بثلاثة مواطنين لارتكابهم جرائم إرهابية داخل المملكة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن " كلا من أحمد بن محمد بن حسين آل أبو عبدالله وموسى بن جعفر بن عبدالله الصخمان و رضا بن علي بن مهدي آل عمار (سعوديو الجنسية) أقدموا على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في إطلاق النار على رجال الأمن والمركبات والمقار الأمنية، وصناعة المتفجرات وحيازة الأسلحة لأغراض إرهابية، والانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي يستهدف الإضرار بأمن وسلامة المملكة".

وأضاف البيان أن "التحقيق معهم أسفرعن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا".

ويرتفع بهذا عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 314 شخصا، بينهم خمسة نساء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية السعودية جرائم إرهابية السعودية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
الجنايات تُحيل أوراق المتهم بقتل"أطفال اللبيني"بفيصل إلى المفتي
حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"