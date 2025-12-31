تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق 3 سعوديين لارتكابهم جرائم إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بثلاثة مواطنين لارتكابهم جرائم إرهابية داخل المملكة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن " كلا من أحمد بن محمد بن حسين آل أبو عبدالله وموسى بن جعفر بن عبدالله الصخمان و رضا بن علي بن مهدي آل عمار (سعوديو الجنسية) أقدموا على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في إطلاق النار على رجال الأمن والمركبات والمقار الأمنية، وصناعة المتفجرات وحيازة الأسلحة لأغراض إرهابية، والانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي يستهدف الإضرار بأمن وسلامة المملكة".

وأضاف البيان أن "التحقيق معهم أسفرعن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا".

ويرتفع بهذا عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 314 شخصا، بينهم خمسة نساء.