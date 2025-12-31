إعلان

الأردن تعلن دعم جهود خفض التصعيد في اليمن

كتب : مصراوي

03:51 م 31/12/2025

الأردن

أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأربعاء، بأن الأردن يتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وشدّدت على دعم كلّ الجهود المُستهدِفة خفض التصعيد وضمان أمن اليمن واستقراره واحترام سيادته وتلبية طموحات شعبه الشقيق.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تثمين المملكة لحرص الأشقّاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على أمن اليمن واستقراره وسيادته، وعلى مقاربة الأوضاع الحالية في اليمن ومعالجة كلّ القضايا على الأسس التي تضمن أمنه واستقراره وتلبّي طموحات شعبه الشقيق.

وأكّد "المجالي" تثمين الأردن العالي لحكمة قيادتَي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين في معالجة الأوضاع في اليمن ونهجهما الذي يجسّد مواقفهما التاريخية وجهودهما الحريصة على اليمن الشقيق، وعلى أمن المنطقة ومصالحها، وعلى تعزيز قيم الأخوّة والشراكة ووحدة الصف والتضامن العربي.

وشدّد المجالي على موقف المملكة الثابت في دعم الشرعية اليمنية وجميع الجهود المُستهدِفة التوصّل إلى حلّ سياسي شامل يضمن للجمهورية اليمنية المستقبل الآمن المستقر الذي يلبّي طموحات الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وجوار اليمن، ويعزّز الأمن والاستقرار الشاملين.

الأردن اليمن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

