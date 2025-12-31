قضت محكمة جنح مستأنف السويس غيابيا، وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين في قضية مسن السويس بالحبس سنة مع الشغل، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم من النيابة وإلغاء حكم البراءة الصادر بحقهما.

ونظرت محكمة جنح مستأنف السويس دعوى الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة المتهمين في قضية التعدي على غريب مبارك، والمعروفة إعلاميا باسم "مسن السويس"، وفي الجلسة الثانية من نظر القضية 17 ديسمبر الماضي قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم لجلسة اليوم الأربعاء.

وقضت المحكمة في جلستها اليوم الأربعاء، غيابيا بقبول استئناف النيابة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح الجناين ببراءة المتهمين بالتعدي على غريب مبارك من تهمة استعراض القوة والبلطجة، بعد تنازل غريب عن حقه المدني في تهمة التعدي بالضرب، وقضت بحبس المتهمين الشقيقين مالكي المنزل سنة مع الشغل ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة لمدة العقوبة.

وقررت محكمة جنح مستأنف السويس حجز دعوى الاستئناف على الحكم ببراءة المتهمين في قضية " مسن السويس" لجلسة 31 ديسمبر الجاري، للنطق بالحكم، وذلك في الجلسة الثانية لنظر المحكمة للاستئناف المقدم من النيابة العامة.

وكانت محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية، قضت في جلسة 5 نوفمبر الماضي ببراءة المتهمين في القضية، إلا أن استئناف النيابة على حكم البراءة من تهمة البلطجة واستعراض القوة، أعاد القضية إلى نقطة البداية بقبول الاستئناف وإلغاء حكم البراءة.

وشمل قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 7918 جنح الجناين لسنة 2025، عدة اتهامات، وجاء في نص القرار انه في يوم 24 أكتوبر 2025، قاما المتهمين بأنفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهم تجاه المجني عليه غريب مبارك عبد الباسط وذلك بقصد ترويعه وفرض السيطرة عليه لمنعه من الدلوف للعقار الخاص به محل سكنه.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين أحدثا عمداً بالاشتراك فيما بينهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بالمصاب غريب مبارك عبد الباسط بأن تعدي عليه صفعاً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.

وقدمت نيابة فيصل والجناين مذكرة بالاستئناف على قرار المحكمة، في القضية رقم 7918، والخاصة بتعدي شقيقين على المواطن غريب مبارك عبدالباسط، يوم الجمعة 24 أكتوبر، أمام المنزل الذي يقيم فيه داخل شقة مستأجرة.

