الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلة رأس السنة ورياح تزيد الإحساس بالبرد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في ليلة رأس السنة ستكون شديدة البرودة على معظم المناطق، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وأضافت غانم، لـ"مصراوي"، أن الطقس سيكون شديد البرودة، إذ ستصل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 12 درجة، وفي مدن جديدة تصل إلى 8 درجة، بينما قد تنخفض درجات الحرارة في محافظات شمال الصعيد لتصل إلى 7 درجات مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سيزيد من الإحساس بالبرودة، إذ ستسجل الرياح سرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كم/ساعة، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة والمناطق المفتوحة، خصوصًا في شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابعت الدكتورة منار غانم قائلة: "من المهم أن لا نتأثر بوجود الشمس خلال فترة النهار، لذلك يجب أن نحرص على ارتداء ملابس شتوية ثقيلة أثناء الخروج للاحتفال، خاصة مع تزايد البرودة ليلاً".

وذكرت غانم، فيما يتعلق بتوقعات سقوط الأمطار، أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لحدوث أمطار خفيفة في السواحل الغربية وشمال الوجه البحري في الساعات القادمة، ولكن مع اقتراب فترة الليل المتأخر، فرص الأمطار ستزداد لتصبح أمطارًا متوسطة في بعض المناطق، وقد تستمر الأمطار المتوسطة خلال يوم غدٍ الخميس، خاصة على السواحل الشمالية والبحر المتوسط.

وأكدت الدكتورة منار غانم، أنه يجب على المواطنين أن يتخذوا احتياطاتهم في الأماكن المكشوفة بسبب الرياح والأتربة المتوقعة، والتأكد من ارتداء الملابس المناسبة للحفاظ على الدفء خلال الليلة المرتقبة حتى لا يصابوا بأي أمراض محتملة نتيجة التعرض للبرودة الشديدة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة

"الإفتاء": لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من الأمطار ونشاط رياح