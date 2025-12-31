مسن تركي يواجه 35 عاما سجنا بتهمة الاعتداء على لاجئات سوريات

يواجه متهم تركي مسن عُرف بلقب "جد اللاجئين"، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 35 عاماً، بسبب تورطه في اعتداءات جنسية استهدفت نساء من اللاجئين السوريين، والمحتاجين الذين قصدوا متجره طلباً للمساعدات الإغاثية.

وكشفت لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام أن المتهم، الذي يدعى سعد الدين قراغوز، قام في عام 2014 بتأسيس منشأة تحت اسم "متجر أمل للخير"، بهدف توفير المستلزمات الأساسية من طعام وكساء ووقود وقرطاسية للعائلات المحتاجة.

وأوضحت التحقيقات أن الضحايا، ومن بينهم السيدتان (ف. م.) و(س. هـ. م.)، وهن لاجئات سوريات قدمن إلى أنقرة منذ سنوات، تعرضن للاعتداء والتحرش من قبل المتهم أثناء ترددهن على المتجر للحصول على المعونات الإغاثية.

ووفقاً لما ورد في شهادات الضحايا، فقد عمد المتهم إلى مساومتهن عارضاً مبالغ مالية مقابل إقامة علاقة غير شرعية.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الضحايا، وبسبب حاجتهن الماسة وفقرهن الشديد، استمررن في التردد على المتجر لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات، تعرضن خلالها لاعتداءات جنسية متكررة من قبل المتهم الذي استغل ضعفهن وقلة حيلتهن.

وتضمنت اللائحة شهادة شاهدة عيان تدعى (أ. هـ.)، ذكرت أنها كانت تتردد على الجمعية مع نساء أخريات من الحي نظراً لإصابة زوجها بفقدان البصر وفقا لما نشرته وسائل إعلام تركية.

وأكدت الشاهدة أن المتهم كان يختار النساء اللواتي سيقدم لهن المساعدة بنفسه، مشيرة إلى أنها رأت بعينها تصرفات غير أخلاقية واعتداءات جسدية بحق بعض النساء، ما دفعها للتوقف عن الذهاب إلى هناك خوفاً، بينما اضطرت أخريات للصمت بسبب وطأة العوز المادي.

من جانبه، نفى المسن التركي جميع التهم الموجهة إليه، مدعياً أنه كرس حياته للأعمال الخيرية بعد تقاعده، وأن مهمته اقتصرت على توزيع تبرعات المواطنين الميسورين على اللاجئين في مستودعه. إلا أن النيابة العامة، وبعد تقييم كافة الأدلة والشهادات، رأت أن الجريمة اتخذت صفة "التسلسل" (جريمة مستمرة)، وطالبت بإنزال عقوبة السجن لمدة 35 عاماً عليه بتهمة "الاعتداء الجنسي البسيط" في قضية تشغل الرأي العام في تركيا منذ أشهر.

وقبلت المحكمة الجنائية الابتدائية الـ62 في أنقرة لائحة الاتهام، ومن المقرر البدء في إجراءات المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك ينفي قراغوز، الموظف السابق في بنك، جميع الادعاءات. ويقول في لقاء سابق مع "بي بي سي" التركية، إنه ساعد أكثر من 37 ألف شخص، معظمهم لاجئون، في متجره حتى الآن. أصبح متجر قراغوز معروفاً على مر السنين، وحصل عام 2020 على جائزة من جريدة محلية. وغطت بعض وسائل الإعلام أنشطته.

ويقول قراغوز إن متجره حصل على دعم من منظمات محلية ودولية. ويؤكد أن منطقة توزيع المساعدة صغيرة ومزدحمة، ومراقبة بكاميرات أمنية، لذا لا يمكنه البقاء وحده مع أي امرأة هناك.

لكن ثلاث نساء تحدثن مع "بي بي سي"، بما فيهن إحدى الشاكيات، اتهمن سعد الدين قراغوز بالاعتداء الجنسي والتحرش بهن. سبعة أشخاص، بما فيهم موظفتان سابقتان في المتجر، قالوا إنهم شهدوا أو سمعوا مباشرة عن استغلال قراغوز الجنسي للنساء بين 2016-2024.

ويقع متجر المساعدة الذي أسسه سعد الدين قراغوز عام 2014 في حي ألتينداغ، المعروف بـ"حلب الصغيرة"، حيث يعيش آلاف السوريين. في تركيا، التي لجأ إليها ملايين الهاربين من النزاعات، يمكن أن تكون مثل هذه المبادرات الخيرية خط حياة، خاصة للنساء غير العاملات.

وفي عام 2022، أجرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقابلات سرية مع بعض النساء بعد علمها بالادعاءات. عام 2025، داهمت الشرطة المتجر، وسألت قراغوز بشأن ادعاء جديد بالاستغلال الجنسي.

وتقول مصادر الأمم المتحدة والشرطة إنهم يأخذون الادعاءات على محمل الجد، لكن الضحايا والشهود غير راغبين في الشكوى. وتقول النساء اللواتي تحدثت "بي بي سي" إليهن إن السبب هو عدم شعورهن بالأمان. فهن يخفن من الاستهداف أو الترحيل.