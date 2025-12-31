إعلان

بعد محاولتها الهروب.. قرار جديد من المحكمة الكويتية ضد شجون الهاجري

كتب : مصطفى حمزة

02:58 م 31/12/2025 تعديل في 03:50 م
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، قرار جديد بشأن الفنانة شجون الهاجري، بعد القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات.

وقررت المحكمة، إيداع شجون الهاجري، في مصحة تأهيل للعلاج من الإدمان، لمدة عام.

وجاء حكم المحكمة، بعد اكتشاف السلطات الكويتية محاولة الفنانة -التي تم الإفراج عنها على ذمة القضية، وإلزامها بالخضوع للمتابعة الطبية- الهروب خارج البلاد.

وأفرجت السلطات الكويتية، في نوفمبر الماضي، عن شجون الهاجري، بكفالة مالية قدرها 200 دينار ووضعها تحت الإشراف الطبي، وذلك بعد القبض عليها وبحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي.

شجون الهاجري محكمة الجنايات الكويتية الكويت

