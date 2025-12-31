إعلان

ضبط سيدة بعد تداول فيديو لتعديها على أهلية زوجها في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

04:09 م 31/12/2025

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام سيدة بالتعدي على أهلية زوجها بالسب والضرب، ما تسبب في إزعاج أهالي المنطقة بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجاري تبلغ لقسم شرطة اللبان من ربة منزل (المشكو في حقها – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قيام والدي زوجها (مقيمان بذات الدائرة) بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بجروح متفرقة.

وبسؤال المذكورين نفيا ما نسب إليهما، واتهمَاها بالتعدي عليهما بالسب والضرب وإصابة أحدهما بجروح متفرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي الإسكندرية

