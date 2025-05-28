وكالات

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يلعب بالنار" برفضه الدخول في محادثات وقف إطلاق النار مع كييف، قائلًا إن "المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار بالنسبة للرئيس الروسي".

وأكد بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع الصحفيين اليوم الأربعاء، أن الاجتماع المحتمل بين الرؤساء الثلاثة بوتين وترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يتم فقط بعد التحضيرات والمحادثات.

وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، من لهجته تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا إن الأخير "يلعب بالنار".

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها: "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدًا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تمامًا. إنه يلعب بالنار!".





