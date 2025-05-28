إعلان

الكرملين يعلق على تصريح ترامب: المصالح الوطنية فوق كل اعتبار بالنسبة لبوتين

01:59 م الأربعاء 28 مايو 2025

دميتري بيسكوف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يلعب بالنار" برفضه الدخول في محادثات وقف إطلاق النار مع كييف، قائلًا إن "المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار بالنسبة للرئيس الروسي".

وأكد بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع الصحفيين اليوم الأربعاء، أن الاجتماع المحتمل بين الرؤساء الثلاثة بوتين وترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يتم فقط بعد التحضيرات والمحادثات.

وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، من لهجته تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا إن الأخير "يلعب بالنار".

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها: "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدًا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تمامًا. إنه يلعب بالنار!".



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دميتري بيسكوف الكرملين بوتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقر اللجان