سقط فجأة.. وفاة طالب جامعي أثناء مباراة كريكيت في الهند تشعل مواقع التواصل (فيديو)

(وكالات)

شهدت مدينة حيدر آباد، عاصمة ولاية تيلانجانا الهندية، حادثًا تم تداوله بشكل واسع، حيث توفي طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مباراة كريكيت داخل حرم الكلية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة Deccan Chronicle، فإن الطالب يُدعى فيناي كومار، وينحدر من منطقة خمم بولاية تيلانجانا. وكان يدرس في كلية "سي إم آر" للهندسة في منطقة ميدشال، حيث انهار فجأة أثناء تواجده في الملعب، بينما كان يشارك في إحدى مباريات بطولة كريكيت نظمتها الكلية.

4 April 25 : BTech student dies of heart attack



BTech student Vinay died of a #heartattack2025 while playing cricket in Medchal. Vinay, who was studying at CMR College, was rushed to the hospital, where doctors declared him dead.#ChipShotWorking pic.twitter.com/15gneVyc4s