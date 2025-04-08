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سقط فجأة.. وفاة طالب جامعي أثناء مباراة كريكيت في الهند تشعل مواقع التواصل (فيديو)

04:04 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

الهند

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(وكالات)

شهدت مدينة حيدر آباد، عاصمة ولاية تيلانجانا الهندية، حادثًا تم تداوله بشكل واسع، حيث توفي طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مباراة كريكيت داخل حرم الكلية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة Deccan Chronicle، فإن الطالب يُدعى فيناي كومار، وينحدر من منطقة خمم بولاية تيلانجانا. وكان يدرس في كلية "سي إم آر" للهندسة في منطقة ميدشال، حيث انهار فجأة أثناء تواجده في الملعب، بينما كان يشارك في إحدى مباريات بطولة كريكيت نظمتها الكلية.

وفور وقوع الحادث، تم نقل الطالب على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح، وأعلنت وفاته لاحقًا نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

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الهند وفاة طالب جامعي مباراة كريكيت
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