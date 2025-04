مظاهرات عارمة تجتاح مدنًا أوروبية ضد ترامب وماسك (صور+فيديو)

وكالات

شهدت مدن أوروبية عدة احتجاجات واسعة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الكفاءة الأمريكية إيلون ماسك، عقب أسبوع عصيب على الأسواق المالية بعدما كشف ترامب عن رسوم جمركية عالمية شاملة.

وكانت العاصمة الفرنسية باريس من أبرز المدن الأوروبية التي شهدت مسيرات احتجاجية ضد ترامب وماسك، إذ تجمع نحو 200 شخصًا، معظمهم أمريكيون، في ساحة الجمهورية. وألقى بعضهم خطابات تندد بترامب.

ولوح المتظاهرون بلافتات كتبت عليها عبارات مثل "قاوموا الطاغية" و"سيادة القانون" و"نسويات من أجل الحرية لا الفاشية" و"أنقذوا الديمقراطية". وغنّى أحدهم وعزف أغنية بوب ديلان "سادة الحرب".

وفي العاصمة البريطانية لندن، تجمع مئات الأشخاص في ساحة ترافالجار (من أهم الوجهات السياحية والتاريخية في البلاد)، رافعين لافتات كُتب عليها "فخورون بأمريكا، أخجل منكم" و"ماذا تفعل أمريكا؟". وهتف الحشد "ابتعدوا عن كندا "، و"ابتعدوا عن جرينلاند "، و"ابتعدوا عن أوكرانيا "، بينما استمعوا إلى خطابات تنتقد ترامب.

ونظمت مدن ألمانية عدة احتجاجات، إذ قامت منظمة "الديمقراطيون في الخارج" بمدينة فرانكفورت الألمانية، وهي المنظمة الرسمية للحزب الديمقراطي للمواطنين الأمريكيين المقيمين في الخارج، بمظاهرة "ابتعدوا عنا!".

Protests in Germany Condemn Trump Administration and Elon Musk



▪️ Hundreds rallied in Berlin and Frankfurt under #TeslaTakedown, denouncing what they call Trump’s attacks on freedom, democracy, and human rights

▪️ Organized by Fridays for Future and Campact, demonstrators also… pic.twitter.com/DMmnGLqlIF