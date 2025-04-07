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مظاهرات عارمة تجتاح مدنًا أوروبية ضد ترامب وماسك (صور+فيديو)

07:16 م الإثنين 07 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مظاهرات عارمة تجتاح مدنًا أوروبية ضد ترامب وماسك
  • عرض 6 صورة
    مظاهرات عارمة تجتاح مدنًا أوروبية ضد ترامب وماسك
  • عرض 6 صورة
    مظاهرات عارمة تجتاح مدنًا أوروبية ضد ترامب وماسك
  • عرض 6 صورة
    مظاهرات عارمة تجتاح مدنًا أوروبية ضد ترامب وماسك
  • عرض 6 صورة
    مظاهرات عارمة تجتاح مدنًا أوروبية ضد ترامب وماسك
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وكالات
شهدت مدن أوروبية عدة احتجاجات واسعة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الكفاءة الأمريكية إيلون ماسك، عقب أسبوع عصيب على الأسواق المالية بعدما كشف ترامب عن رسوم جمركية عالمية شاملة.
وكانت العاصمة الفرنسية باريس من أبرز المدن الأوروبية التي شهدت مسيرات احتجاجية ضد ترامب وماسك، إذ تجمع نحو 200 شخصًا، معظمهم أمريكيون، في ساحة الجمهورية. وألقى بعضهم خطابات تندد بترامب.
ولوح المتظاهرون بلافتات كتبت عليها عبارات مثل "قاوموا الطاغية" و"سيادة القانون" و"نسويات من أجل الحرية لا الفاشية" و"أنقذوا الديمقراطية". وغنّى أحدهم وعزف أغنية بوب ديلان "سادة الحرب".

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وفي العاصمة البريطانية لندن، تجمع مئات الأشخاص في ساحة ترافالجار (من أهم الوجهات السياحية والتاريخية في البلاد)، رافعين لافتات كُتب عليها "فخورون بأمريكا، أخجل منكم" و"ماذا تفعل أمريكا؟". وهتف الحشد "ابتعدوا عن كندا "، و"ابتعدوا عن جرينلاند "، و"ابتعدوا عن أوكرانيا "، بينما استمعوا إلى خطابات تنتقد ترامب.

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ونظمت مدن ألمانية عدة احتجاجات، إذ قامت منظمة "الديمقراطيون في الخارج" بمدينة فرانكفورت الألمانية، وهي المنظمة الرسمية للحزب الديمقراطي للمواطنين الأمريكيين المقيمين في الخارج، بمظاهرة "ابتعدوا عنا!".


وفي برلين ، احتج المتظاهرون أمام صالة عرض لشركة تسلا التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وحملوا لافتات تدعو المواطنين الأمريكيين المقيمين في ألمانيا إلى الاحتجاج من أجل "إنهاء الفوضى" . كما وجهوا حديثهم لماسك قائلين: "اصمت يا إيلون، لم يصوت لك أحد".

وفي قرار أثار ضجة عالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي في ما وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض رسومًا جمركية على نحو 200 دولة ومنطقة اقتصادية حول العالم بنسب مختلفة، بريطانيا بنسبة 10% والاتحاد الأوروبي بـ20%.

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دونالد ترامب إيلون ماسك لندن مظاهرات أوروبا
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