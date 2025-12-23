وزير العدل السوداني: ما يحدث في بلادنا عدوان شامل بدعم خارجي

كتب-عبدالله محمود:

قال وزير العدل السوداني عبد الله محمد درف، إن رؤية الحكومة السودانية للسلام تتوافق مع المبادرة السعودية الأمريكية لوقف الحرب.

ودعا محمد درف، خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لأخذ الرؤية السودانية على محمل الجد، مؤكدًا أن الشعب السوداني لديه هواجس كبيرة من الميليشيات المسلحة.

وأشار وزير العدل السوداني، إلى أن ما يحدث في السودان هو عدوان شامل بدعم خارجي، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم مبادرة الحكومة السودانية لإحلال السلام في البلاد.

وأوضح درف، أن الحكومة السودانية رحبت بجميع المبادرات السابقة وما طرحه إدريس يؤكد تمسكها بإحلال السلام في السودان.

وأضاف وزير العدل السوداني، أن الشعب السوداني لن يقبل بأي دور مستقبلي لقوات الدعم السريع في المشهد السياسي والعسكري بعد ما ارتكبته من فظائع.

وأكد الوزير السوداني، أن وقف إطلاق النار في السودان مرهون بتنفيذ الميليشيات رؤية الحكومة المتعلقة بالسلام، داعيًا المجتمع الدولي بإلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ ما طرحته الحكومة.