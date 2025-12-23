تعرف على أفضل 10 جامعات في نتائج التصنيف العربي 2025

أعلن اتحاد الجامعات العربية نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2025، الذي يقدّم تقييمًا موضوعيًا وشاملاً لأداء الجامعات العربية في مجالات التعليم، البحث العلمي، الابتكار وريادة الأعمال، التعاون المحلي والدولي، وخدمة المجتمع.

يأتي هذا التصنيف تعزيزًا للتميز الأكاديمي والبحثي في المنطقة، التصنيف العربي للجامعات هو مشروع عربي بشراكة بين جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ويمثل مرجعًا مهمًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وصناع القرار في الجامعات.

وجاءت أفضل 10 جامعات في تصنيف 2025 على النحو التالي:

١- جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية

٢- جامعة الإمارات العربية المتحدة – الإمارات العربية المتحدة

٣- جامعة السلطان قابوس – سلطنة عمان

٤- الجامعة الأردنية – الأردن

٥- جامعة أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

٦- جامعة الملك خالد – المملكة العربية السعودية

٧- جامعة القاهرة – مصر

٨- جامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة

٩- جامعة تونس المنار – تونس

١٠- جامعة عين شمس – مصر

ويشهد تصنيف 2025 زيادة ملحوظة في عدد الجامعات والدول المشاركة، حيث شمل 236 جامعة من 20 دولة عربية، ما يعكس التوسع المستمر في نطاق التصنيف وتعزيز التنافسية الأكاديمية في المنطقة.

تقدم هذا العام 285 جامعة من 20 دولة عربية، وحققت 236 جامعة متطلبات التصنيف، بزيادة 56 جامعة مقارنة بالعام الماضي، وبمشاركة 4 دول عربية جديدة.

وجاءت توزيع الجامعات المصنفة حسب الدول:

العراق: 63 مصر: 54 ليبيا: 20 الأردن: 18 السعودية: 14 اليمن: 14 فلسطين: 9 الإمارات: 8 تونس: 6 الجزائر: 6 سوريا: 6 الصومال: 4 المغرب: 3 لبنان: 2 الكويت: 2 سلطنة عمان: 2 موريتانيا: 2 البحرين: 1 السودان: 1 جزر القمر: 1.

للاطلاع على النتائج الكاملة للتصنيف 2025، يمكن زيارة الموقع الرسمي اضغط هنا.