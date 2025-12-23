إعلان

إسرائيل تزعم: أبلغنا حماس بمعلومات عن مكان جثة آخر أسير بغزة والحركة تجاهلتها

كتب : مصراوي

06:10 م 23/12/2025

غزة

وكالات

قالت القناة الـ7 العبرية، إن إسرائيل أبلغت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمعلومات سرية خلال الأيام القليلة الماضية حول مكان جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة.

وزعمت القناة الـ7، أن حماس تجاهلت المعلومات، ولم تعمل بموجبها، إذ قالت نقلًا عن مسؤولين، إن الحركة لم تستجوب بعد عددًا من عناصر الجهاد الإسلامي الذين يملكون معلومات حول موقع دفن الجثة، على الرغم من أن الأسماء قد تم تمريرها إليهم من إسرائيل.

وبحسب تقرير إذاعة الجيش الإسرائيلي، وجّهت إسرائيل رسالةً لحماس مفادها أنه في حال استجوابهم (عناصر من الجهاد) سيُمكن الوصول إلى المكان الذي دُفن فيه ران جويلي.

وزعمت إسرائيل أن عدم موافقة حماس، في حال صحتها، تعتبر مماطلة متعمدة.

وقالت القناة الـ7، إنه خلال القتال في غزة الذي استمر عامين، تجنبت إسرائيل عمدًا القضاء على عناصر الجهاد الإسلامي المذكورين - وهي مجموعة صغيرة - خوفًا من أن تختفي المعلومات التي كانت بحوزتهم مع موتهم.

ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية الحالية، فإن جويلي مدفون في شرق مدينة غزة، على الأرجح في حي السجاية أو حي الزيتون.

إسرائيل حماس جثامين الأسرى جثث الأسرى

