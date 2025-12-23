إعلان

إي آند تترقب موافقة الرقابة المالية للحصول على رخصة خدمة التمويل الاستهلاكي

كتب : آية محمد

07:19 م 23/12/2025

أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لـ إي آند للتكنولوجيا ا

كشف أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، أن الشركة في انتظار موافقة هيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة "مقدم خدمة"، بما يتيح لها تقديم منتجاتها وخدماتها بنظام التقسيط- تمويل استهلاكي-، مؤكدًا أنها تدرس في الوقت الراهن مختلف رخص حلول التكنولوجيا المالية المتاحة بالسوق.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم ردا على سؤال الصحفيين، أن التعاون مع بنك المشرق أتاح فتح حساب بنكي بالكامل من خلال تطبيق "إي آند"، حيث يُنهي العميل جميع الإجراءات إلكترونيًا ثم يتوجه فقط إلى أحد فروع "إي آند" للتوقيع بدلًا من الذهاب إلى فرع البنك ويصبح الحساب مفعلًا فورًا، وتصل البطاقة البنكية إلى العميل خلال يومين.

وفيما يتعلق بشراكة الشركة مع "كونتكت"، أشار إلى أنها

تتضمن عروضًا مستمرة للعملاء، من بينها تقسيط المشتريات سواء من فروع "إي آند" أو أونلاين.

