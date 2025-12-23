كاتس يتراجع عن تصريحاته السابقة: إسرائيل لا تنوي بناء مستوطنات في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لا تنوي بناء مستوطنات في شمال قطاع غزة، التي تم إخلائها بعد فك الارتباط في عام 2005.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن كاتس أصدر بيانا نفى فيه كلامه السابق عن النية في تجديد الاستيطان بغزة عقب طلب توضيحات من الإدارة الأمريكية.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن وجود لواء ناحال في غزة سيكون لأغراض أمنية فقط

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي، بأن تصريح كاتس صباح اليوم الثلاثاء يتعارض مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية بانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل من غزة ولا نقبل عودة الاستيطان في القطاع.

وفي وقت سابق، قال كاتس أن إسرائيل ستعيد استيطان شمال قطاع غزة، وأنها ستقيم "وحدات ناحال" محل المستوطنات التي تم إخلائها بعد فك الارتباط في عام 2005.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال اجتماع للإعلان عن إنشاء 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، إن إسرائيل سوف تعيد استيطان شمال قطاع غزة، وستقيم مستوطنات هناك، مشددًا على أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة بالكامل أبداً.