بكاء صابرين وانهيار أحمد الفيشاوي.. مشاهد مؤثرة من عزاء سمية الألفي

كندة وعمرو يوسف ومنة شلبي وزوجها.. 20 صورة من عزاء سمية الألفي

شهد عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي، الذي أقيم مساء أمس الإثنين، بمسجد عمر مكرم بوسط البلد، لحظات مؤثرة.

بكاء صابرين

ظهرت الفنانة صابرين وهي تبكي في العزاء، حيث جمعتها علاقة صداقة بالفنانة الراحلة.

انهيار أحمد الفيشاوي

انهار الفنان أحمد الفيشاوي، أثناء تلقيه عزاء والدته، وظهر وهو يبكي، وحرص أصدقائه على مواساته.

نجوم الفن في العزاء

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العزاء، من بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، شيرين، صبري فواز، محمود حميدة، خالد النبوي، محمد علي رزق، والإعلامي طارق علام.

الفنانة سمية الألفي رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 72 عامًا.

