إعلان

بكاء صابرين وانهيار أحمد الفيشاوي.. مشاهد مؤثرة من عزاء سمية الألفي

كتب : سهيلة أسامة

04:46 م 23/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بكاء أحمد الفيشاوي في عزاء والدته
  • عرض 6 صورة
    انهيار الفنان أحمد الفيشاوي في عزاء والدته
  • عرض 6 صورة
    دموع أحمد الفيشاوي في عزاء والدته سمية الألفي
  • عرض 6 صورة
    صابرين في عزاء الفنانة سمية الألفي
  • عرض 6 صورة
    بكاء الفنانة صابرين في عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفيي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي، الذي أقيم مساء أمس الإثنين، بمسجد عمر مكرم بوسط البلد، لحظات مؤثرة.

بكاء صابرين

ظهرت الفنانة صابرين وهي تبكي في العزاء، حيث جمعتها علاقة صداقة بالفنانة الراحلة.

انهيار أحمد الفيشاوي

انهار الفنان أحمد الفيشاوي، أثناء تلقيه عزاء والدته، وظهر وهو يبكي، وحرص أصدقائه على مواساته.

نجوم الفن في العزاء

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العزاء، من بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، شيرين، صبري فواز، محمود حميدة، خالد النبوي، محمد علي رزق، والإعلامي طارق علام.

الفنانة سمية الألفي رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 72 عامًا.

اقرأ أيضًا:

وفاة إسلام سري سادس ضحايا حادث السير الذي أودي

خاص| تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد منير بعد دخوله المستشفى

عزاء سمية الألفي أحمد الفيشاوي صابرين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يحافظ الذهب على اتجاهه الصعودي الأيام المقبلة؟ خبراء يجيبون
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟