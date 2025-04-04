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روسيا: لم نتلق دعوة من أوروبا حتى الآن لإنهاء الحرب في أوكرانيا

02:01 م الجمعة 04 أبريل 2025

الجيش الروسي

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موسكو- (د ب أ)

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتلق إشارة من الدول الأوروبية بأنهم يريدون الدخول في محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في موسكو "حتى الآن لا يوجد أي إشارات"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية تاس، اليوم الجمعة.

وكان بيسكوف يشير بالأخص إلى تصريحات أطلقها الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب الذي اقترح أنه يجب أن تتفاوض دولة أو دولتان مع موسكو نيابة عن الدول الأوروبية التي تدعم أوكرانيا، والأكثر ترجيحا فرنسا أو المملكة المتحدة.

وتجاوزت روسيا والولايات المتحدة حتى الآن الدول الأوروبية في المفاوضات بشأن إنهاء محتمل للحرب في أوكرانيا. ولم تتم دعوة الدول الأوروبية ولا أوكرانيا نفسها إلى المحادثات.

من جانبهما، اتهمت بريطانيا وفرنسا اليوم الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتباطؤ في محادثات وقف إطلاق النار لإيقاف القتال في أوكرانيا وكثفتا الضغط على موسكو بالإصرار على أنه مدين بإعطاء إجابة فورية للولايات المتحدة بشأن اقتراحها الخاص بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يوما .

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