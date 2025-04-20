قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة

كتبت- منال المصري:

يتيح بنكا الأهلي ومصر إصدار الشهادة أجل سنة مرتفعة العائد ذات العائد الثابت 23.5% و27% عبر القنوات الرقمية الإنترنت والموبايل البنكي خلال يومي الإجازة اليوم وغدا وذلك قبل حسم قرار وقف العمل بها خلال اليومين المقبلين.

كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا انعقاد لجنة الأصول والخصوم "ألكو" المسؤولة عن سعر الفائدة الأسبوع الجاري يومي الثلاثاء أو الأربعاء لإعادة النظر في أسعار الفائدة على كافة الشهادات.

وجاء تنبيه البنكين الحكوميين بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% إلى 25% للإيداع و26% للإقراض لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف بعد تباطؤ التضخم.

وتغلق البنوك أبوابها يومي الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم على أن تعود للعمل يوم الثلاثاء في مواعيدها الرسمية وفق تعليمات البنك المركزي.

طريقة الشراء

ويستطيع أي عميل شراء الشهادة مرتفعة العائد على مدار 24 من الموبايل والإنترنت البنكي خلال الإجازة على أن يتم تفعيل العمل بها من اليوم التالي للشراء.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته دون حد أقصى ويمكن كسرها بعد مرور 6 أشهر على شرائها، والاقتراض بضمانها.

على مدار عام ونصف ينفرد البنكان ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية بطرح أعلى عائد مقدم على شهادات الادخار في البنوك.

جمعت الشهادة مرتفعة العائد حصيلة بنحو 1.3 تريليون جنيه منذ يناير 2024 حتى أبريل الحالي منها 888 مليار جنيه في البنك الأهلي وفق ما قاله، محمد الإتربي الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي بوقت سابق.