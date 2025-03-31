الرئيس السوري: رفضنا المحاصصة في تشكيل الحكومة

دمشق- (د ب أ)

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، إنه تم رفض المحاصصة في تشكيل الحكومة ولم يتم الاستجابة لأي حالة من التقسيم السياسي.

ونقل تلفزيون سوريا عن الشرع قوله ، في كلمة عقب صلاة عيد الفطر المبارك في قصر الشعب بدمشق، إن "سوريا يكتب لها تاريخ جديد وأمامنا طريق طويل وشاق، وكل مقومات البناء نملكها على كل المستويات، وما يتطلب منا أن نعمل ولا نختلف".

وأضاف: "أعلنا عن الحكومة السورية قبل يومين وابتعدنا عن المحاصصة، وذهبنا باتجاه المشاركة، وهذه الحكومة عُمل عليها الكثير حتى تم اختيار هؤلاء الوزراء من أصحاب الخبرة والكفاءة وهمهم بناء هذا البلد، وهدفنا التغيير والتحسين".

وتم الإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة ضمت 22 وزيرا أول أمس السبت، خلال حفل رسمي في القصر الرئاسي السوري.

وشهدت القاعة الرئيسية في القصر الجمهوري في دمشق صلاة عيد الفطر لأول مرة في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وأقام المئات من السوريين الصلاة في القصر الجمهوري برفقة رئيس البلاد أحمد الشرع والوزراء وقادة من الجيش السوري وعدد كبير من المواطنين.

كما شهدت ساحة الجندي المجهول فوق جبل قاسيون شمال العاصمة دمشق ولأول مرة أداء صلاة العيد بمشاركة الآلاف من الرجال والنساء.

وشهدت أغلب الساحات في المدن والبلدات أداء صلاة عيد الفطر وسط مشاركة مئات الاف من المواطنين كبارا وصغار.