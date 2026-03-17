أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده تجري اتصالات مع الجانب الإيراني للسماح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن الوزير عبد الغني قوله إن "هناك تواصلاً مع إيران بشأن السماح بمرور بعض ناقلات النفط العراقية".

وكان العراق من أوائل المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الذين خفضوا إنتاجهم بعد اندلاع الحرب، إذ تراجع الإنتاج إلى نحو 2ر1 مليون برميل يومياً من أصل 3ر4 ملايين برميل سابقاً.