وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في المنطقة الشرقية

كتب : مصراوي

04:18 ص 17/03/2026

وزارة الدفاع السعودية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في المنطقة الشرقية، وفقا لسكاي نيوز.

تأتي هذه العمليات الدفاعية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير، وما يرافقها من هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من الدول العربية والإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية أبلغت طهران أنها تفضل تسوية النزاع الإيراني الأمريكي بالطرق الدبلوماسية، لكنها سترد عسكريا إذا تكررت الهجمات الإيرانية على أراضيها أو منشآت الطاقة، وفق تقارير إعلامية، وفقا لروسيا اليوم.

وزارة الدفاع السعودية الدفاع السعودية السعودية اعتراض مسيرات في السعودية

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
